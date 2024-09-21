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Burak Dadak Karadut dizisinde Bora rolüne hayat veriyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:26 Güncelleme: 21.09.2024 13:27
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Burak Dadak Karadut dizisinde Bora rolüne hayat veriyor!

Atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dadak'ın hayat verdiği 'Bora'.

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