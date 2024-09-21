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Etkileyici hikayesi ile 'Kör Nokta' atv'de izleyiciyle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:01 Güncelleme: 21.09.2024 22:53
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Etkileyici hikayesi ile ’Kör Nokta’ atv’de izleyiciyle buluştu

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Kör Nokta", izleyicileriyle buluştu. Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın imza attığı projede, Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik ve Kürşat Alnıaçık gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

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