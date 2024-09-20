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Müge Anlı'da aranan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 12:43 Güncelleme: 20.09.2024 12:54
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Müge Anlı’da aranan Hatice Musaoğlu’nun oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Kastamonu Azdavay'da 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu olayının arkasından korkunç detaylar çıktı. Musaoğlu'nun kaybından sorumlu tutulan Aydın Musaoğlu dün (19 Eylül 2024) Kastamonu'ya kaçarken ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aydın Musaoğlu "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, evinde yapılan kazı çalışmalarında gözlük ve elbise parçaları bulundu.

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