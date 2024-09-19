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Kör Nokta'nın başrolü Çağla Boz: 'Gece karakteri dünyamı değiştirdi'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:36
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Kör Nokta’nın başrolü Çağla Boz: ’Gece karakteri dünyamı değiştirdi’

Sinegraf’ın yapımcılığını üstlendiği ve Osman Sınav’ın imzasını taşıyan “Kör Nokta” dizisi, 21 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrol oyuncularından Çağla Boz, rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

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