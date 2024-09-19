19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karadut’taki aşkın bir diğer kahramanı Tayfun Karca!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 11:42
ABONE OL
Karadut’taki aşkın bir diğer kahramanı Tayfun Karca!

atv’nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal’in, Tayfun ile aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Şükrü Özyıldız, canlandıracağı Tayfun karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör