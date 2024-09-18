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İsmail Ege Şaşmaz 'Kör Nokta' dizisini anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:12 Güncelleme: 18.09.2024 13:05
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İsmail Ege Şaşmaz ’Kör Nokta’ dizisini anlattı!

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Kör Nokta' dizisinde canlandırdığı "Cihan Alptekin" karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizinin senaryosunun yanı sıra karakterler arasındaki derin ilişkilerin de kendisini projeye çeken unsurlar olduğunu vurguladı.

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