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Karadut'un meşhur "Erdem" ailesi ve pamuk ipliğine bağlı dengeleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:49
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Karadut’un meşhur Erdem ailesi ve pamuk ipliğine bağlı dengeleri!

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi "Karadut" ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

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