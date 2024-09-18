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Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:50
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Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Geçtiğimiz akşam (17 Eylül Salı) atv ekranlarında üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşan "Bir Gece Masalı", tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olmayı başardı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

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