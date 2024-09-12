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Müge Anlı'daki İsmail Demir'in cesedi kuyudan çıktı! Kaybının 140. gününde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:38 Güncelleme: 12.09.2024 11:51
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Müge Anlı’daki İsmail Demir’in cesedi kuyudan çıktı! Kaybının 140. gününde...

36 yaşındaki iki çocuk babası Demir’in ailesi, Müge Anlı’nın programına çıkarak yardım talep etmişti. Olayın ardından Demir'in yakın arkadaşı Hamdullah Önen de yayına katılarak şüpheli ifadeleriyle dikkat çekmişti. Genç adamın kaybının 140. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cenazesi ayağına taş bağlı halde bir kuyuda bulundu. Müge Anlı 12 Eylül tarihli yayınında olaya ilişkin gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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