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Müge Anlı'daki Abdülhalim 2 günde 2 kadın kaybetti! Bu sefer de sevgilisine seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:14 Güncelleme: 12.09.2024 11:35
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Müge Anlı’daki Abdülhalim 2 günde 2 kadın kaybetti! Bu sefer de sevgilisine seslendi

Müge Anlı'nın programında işlenen olay, sosyal medyada da gündem oldu. Evden kaçan eşini sevgilsiyle aramak için Müge Anlı'ya gelen Abdülhalim Eliş, eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." demişti. Dün karısını arayan adam, bugün de sevgilisi Seher'i aramak çin stüdyoya geldi.

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