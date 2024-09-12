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Kuruluş Osman’ın 6. sezonundan ilk kare geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:48
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Kuruluş Osman’ın 6. sezonundan ilk kare geldi

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın yeni sezon setinden ilk kare geldi. Dizi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor...

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