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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:54 Güncelleme: 12.09.2024 13:55
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında 164. bölümle sezon finali yapan dizi, heyecanla beklenen yeni bölümleriyle yakında ekrana dönecek. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmese de Eylül ayında dizilerin yeni sezon başlangıçları arasında yer alması bekleniyor.

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