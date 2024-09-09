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atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Karadut'tan yeni tanıtım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 11:31
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atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Karadut’tan yeni tanıtım!

atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi Karadut’tan yeni görüntüler yayınlandı. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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