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Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı: Seyran bakın kiminle evleniyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:32
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Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı: Seyran bakın kiminle evleniyor!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Herkesin heyecanla beklediği dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragman, sürpriz sahneleriyle izleyicileri daha da meraklandırdı. İşte Yalı Çapkını 3. sezon tanıtımı...

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