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Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda kalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:02
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Bir Gece Masalı’nda Mahir seçim yapmak zorunda kalıyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

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