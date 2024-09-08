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Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle: Taner'in babası yaşıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:33 Güncelleme: 08.09.2024 16:37
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Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle: Taner’in babası yaşıyor mu?

Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizi, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yeni sezonun ilk bölümü, dizinin hayranlarını ekran başına kilitledi. Şimdi ise izleyiciler bir sonraki bölümde neler olacağını büyük bir merak içinde bekliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

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