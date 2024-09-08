08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem'den önemli açıklamalar! 'Sürprizlere hazır olun'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:13 Güncelleme: 08.09.2024 11:14
ABONE OL
Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem’den önemli açıklamalar! ’Sürprizlere hazır olun’

10 Eylül Salı akşamı ikinci bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak, yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı’nın başarılı oyuncusu Eren Vurdem, diziye gelen övgü dolu yorumları ve Selim karakterinin sürprizlerini paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör