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Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Müjde Uzman diziden neden ayrıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:03
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Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Müjde Uzman diziden neden ayrıldı?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör gibi isimlerin başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü başlayacak olan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyiciler ise dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman akıbetini sorguluyor. İşte merak edilenler...

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