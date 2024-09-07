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Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Oktay Kaynarca ile başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 09:07 Güncelleme: 07.09.2024 09:15
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Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Oktay Kaynarca ile başlıyor

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ATV ekranlarında yeni sezona Oktay Kaynarca'nın sunumuyla girecek. İlgiyle takip edilen bilgi yarışmasının ilk bölümü 8 Eylül 2024 günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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