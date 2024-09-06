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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Gece Masalı cumartesi atv’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 12:30
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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Gece Masalı cumartesi atv’de!

3 Eylül Salı akşamı izleyiciyle ilk kez buluşan, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeniden izlemek isteyenler için birinci bölümüyle tekrar ekranlara geliyor.

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