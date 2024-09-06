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atv'nin yeni dizisi Karadut'tan çarpıcı afiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:05
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atv’nin yeni dizisi Karadut’tan çarpıcı afiş!

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'tan iki farklı afiş yayınlandı. Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', hikayesi ve performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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