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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun eski yarış atı Enopi ile göz doldurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 15:55
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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun eski yarış atı Enopi ile göz doldurdu!

Geçtiğimiz Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, yapımına NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sına hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki at binme sahneleriyle dikkatleri çekti.

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