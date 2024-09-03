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Müge Anlı'daki Mühendis Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümü! 16 yıl sonra ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 11:42 Güncelleme: 03.09.2024 11:45
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Müge Anlı’daki Mühendis Gökhan Atakan’ın şüpheli ölümü! 16 yıl sonra ortaya çıktı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 17. sezonuna başlarken 2006 yılında yaşanan Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümüne dair yeni ve çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Atakan'ın ölümünün ardından yaşanan belirsizlikler ve şüpheler, yeni bir gelişme ile tekrar gündeme geldi.

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