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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Alan" yarın akşam atv’de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:50 Güncelleme: 03.09.2024 15:51
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Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Alan yarın akşam atv’de...

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

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