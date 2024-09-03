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atv'nin yeni dizisi 'Bir Gece Masalı' başlıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:43
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atv’nin yeni dizisi ’Bir Gece Masalı’ başlıyor!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Bir Gece Masalı" için büyük gün geldi! Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayan ve İstanbul'daki Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara taşıyan dizinin ilk bölümüyle bu akşam atv'de.

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