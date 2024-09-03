atv Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Eylül yeni bölüm son bölüm izle
atv'de yayınlanan ve sabah kuşağının en çok izlenen programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Müge Anlı ve uzman ekibi, birçok faili meçhul cinayeti aydınlatıyor, kayıpları buluyor ve aileleri yeniden bir araya getiriyor. Programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için atv Müge Anlı canlı izle linki...
ATV ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..
MÜGE ANLI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de...
Müge Anlı tüm bölümleri izlemek için tıklayınız
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MÜGE ANLI'DAN NARİN AÇIKLAMASI!
17. sezonuyla ekranlara gelen Müge Anlı'nın kayıp Narin Güran konusunu işleyip işlemeyeceği merak ediliyordu. Müge Anlı'dan Narin ile ilgili ilk açıklama geldi.
Herkesin konuyu ele almasını beklediğini belirten Müge Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım..." dedi.
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