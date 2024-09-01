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Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor! 16 sezonda 4903 kayıp buldu 1062 aileyi kavuşturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:16
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Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor! 16 sezonda 4903 kayıp buldu 1062 aileyi kavuşturdu

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yarın yeni sezona merhaba diyor. Program, geride bıraktığı 16 sezonda büyük bir başarıya imza attı. 4903 kayıp vakasını araştıran ve 1062 aileyi buluşturan Müge Anlı, ayrıca 230 faili meçhul cinayeti çözerek önemli bir başarıya ulaştı.

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