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Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz karakterini ve diziyi anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:48
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Bir Gece Masalı’nın Mahir’i Burak Deniz karakterini ve diziyi anlattı!

Yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz, “Masal gibi bir diziyle geliyoruz” dedi.

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