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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 19:25 Güncelleme: 30.08.2024 19:25
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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

19. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Uzun yıllardır süren diziye ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Baran Özçaylan'ın üsleneceği diziye ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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