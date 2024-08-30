Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta merak edilenleri anlattı

Mesut Akusta

Ekiple hemen kaynaştıklarını söyleyen oyuncu karakterini ise şöyle tasvir etti; "Süper bir ekip olduk. Çok uyumlu ve keyifli çalışıyoruz. Raşit karakterine gelirsek de Raşit çok babacan, çok derin, konumunun ağırlığını taşıyan ve bir taraftan da çok renkli ve sürprizlerle dolu bir karakter. Onu canlandırmak benim içinde keyifli yolculuk oldu"