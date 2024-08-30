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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun yeni rolünü anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:00
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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun yeni rolünü anlattı!

3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicilerle buluşmak için gün sayan ve yapımını NGM'nin üstlendiği "Bir Gece Masalı" dizisinin sevilen genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolü hakkında özel açıklamalarda bulundu.

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