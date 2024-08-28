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Özlem Türkad 'Süreyya’yı ve Bir Gece Masalı’nın bilinmeyenlerini paylaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:54
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Özlem Türkad ’Süreyya’yı ve Bir Gece Masalı’nın bilinmeyenlerini paylaştı!

Atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına NGM'nin imza attığı Bir Gece Masalı'nın kadrosunda yer alan Özlem Türkad, rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı.

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