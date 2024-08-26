atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’ndan yeni afiş!

Bir Gece Masalı'ndan yeni afiş

Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde geçen ve İstanbul'a uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizinin afişinde, başrol oyuncuları Burak Deniz ve Yazgı Coşkun'un romantik kimyası gözler önüne seriliyor.