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atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’ndan yeni afiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:30
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atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’ndan yeni afiş!

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın yeni afişi yayınlandı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği ve NGM'nin imza attığı dizinin başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Bir Gece Masalı" için geri sayım başladı.

Su Burcu Yazgı CoşkunSu Burcu Yazgı Coşkun

3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Bir Gece Masalı dizisinin yeni afişi yayınlandı.

Bir Gece Masalı'ndan yeni afişBir Gece Masalı'ndan yeni afiş

Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde geçen ve İstanbul'a uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizinin afişinde, başrol oyuncuları Burak Deniz ve Yazgı Coşkun'un romantik kimyası gözler önüne seriliyor.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı CoşkunBurak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

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