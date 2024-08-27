Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun yeni rolünü anlattı
atv’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nda Kürşat karakteriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Gürkan Uygun yeni projesini ve rolünü anlattı.
atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" için heyecan dorukta. Dizide Kürşat karakterini canlandıracak olan Gürkan Uygun, yeni rolü hakkında açıklamalarla bulundu.
Denizli'nin zenginlerinden, iş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan Kürşat karakteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Gürkan Uygun, projeye ve rolüne dair şunları söyledi; "Kürşat bulunduğu yer itibariyle tam olgunlaşamamış, gücü önemsemiş ve tercih etmiş. O nedenle birçok duyguyu kaçırmış ailesine zaafları olan bir karakter…"
"İZLEYİCİYİ MODERN BİR MASAL BEKLİYOR"
Keyifli ve uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten oyuncu, ekrana iyi ve kaliteli bir iş çıkartmak için tüm ekibin büyük bir özveri ile çalıştığını belirtti.
"Bir Gece Masalı; içerisinde birçok karakteri, duyguyu, hikâyeyi ve rengi barındıran modern bir masal. Umarım izleyici de severek ve beğeni ile takip edecek." açıklamalarında bulundu.
Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile masalı 3 Eylül Salı akşamı atv'de.
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