Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun yeni rolünü anlattı

Gürkan Uygun

Denizli'nin zenginlerinden, iş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan Kürşat karakteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Gürkan Uygun, projeye ve rolüne dair şunları söyledi; "Kürşat bulunduğu yer itibariyle tam olgunlaşamamış, gücü önemsemiş ve tercih etmiş. O nedenle birçok duyguyu kaçırmış ailesine zaafları olan bir karakter…"

"İZLEYİCİYİ MODERN BİR MASAL BEKLİYOR"

Keyifli ve uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten oyuncu, ekrana iyi ve kaliteli bir iş çıkartmak için tüm ekibin büyük bir özveri ile çalıştığını belirtti.

"Bir Gece Masalı; içerisinde birçok karakteri, duyguyu, hikâyeyi ve rengi barındıran modern bir masal. Umarım izleyici de severek ve beğeni ile takip edecek." açıklamalarında bulundu.