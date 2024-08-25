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İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız başrolde! atv'nin yeni dizisi Karadut için son provalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 15:34
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İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız başrolde! atv’nin yeni dizisi Karadut için son provalar

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'un oyuncuları okuma provasında buluştu.

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut' aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak.

Karadut setinden karelerKaradut setinden kareler

Dizinin oyuncu kadrosunda ise İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosuOyuncu kadrosu

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

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