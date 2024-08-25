İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız başrolde! atv’nin yeni dizisi Karadut için son provalar

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut' aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak.

Karadut setinden kareler