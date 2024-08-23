atv’nin yeni dizisi için heyecan dorukta! ‘Karadut’ kadrosu okuma provasında buluştu!

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan'ı buluşturan Karadut dizisi; aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak.

Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu