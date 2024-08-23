’Bir Gece Masalı’nın yayın tarihi belli oldu!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

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