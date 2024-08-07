Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı atv’de!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 8 Ağustos Perşembe akşamı 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 85 yarışmacı ve 85 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Yeni nesil bilgi yarışması