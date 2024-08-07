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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı atv’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 13:00
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Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Alan 8 Ağustos Perşembe akşamı atv’de!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi... Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! 100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül...

Alan yarışmasıAlan yarışması

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 8 Ağustos Perşembe akşamı 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 85 yarışmacı ve 85 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Yeni nesil bilgi yarışmasıYeni nesil bilgi yarışması

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 8 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!

Oktay KaynarcaOktay Kaynarca

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