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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ağustos puan durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 15:01 Güncelleme: 07.08.2024 15:04
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ağustos puan durumu...

Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonu başladı. Yeni sezonda programın sunuculuğunu ünlü şarkıcı Aslı Hünel, üstleniyor. Yarışmada günün birincisi çeyrek altınların sahibi olurken, haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 7 Ağustos Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu başladı. Programın sıkı takipçileri günün puan durumunu ve çeyrek altını kimin kazandığını araştırıyor. İşte günün birincisi...

Gelinim Mutfakta günü birincisiGelinim Mutfakta günü birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 7 AĞUSTOS KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Ağustos Çarşamba gününe ait puan durumu henüz belli olmadı.

Çeyrek altının sahibi belli olduÇeyrek altının sahibi belli oldu

GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi bugün de Damla oldu.

DAMLA- 17 puan

AYSUN- 15 puan

AYŞENUR- 14 puan

ESİN- 7 puan

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