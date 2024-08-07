Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ağustos puan durumu...
Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonu başladı. Yeni sezonda programın sunuculuğunu ünlü şarkıcı Aslı Hünel, üstleniyor. Yarışmada günün birincisi çeyrek altınların sahibi olurken, haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 7 Ağustos Çarşamba puan durumu...
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu başladı. Programın sıkı takipçileri günün puan durumunu ve çeyrek altını kimin kazandığını araştırıyor. İşte günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 7 AĞUSTOS KİM BİRİNCİ OLDU?
7 Ağustos Çarşamba gününe ait puan durumu henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi bugün de Damla oldu.
DAMLA- 17 puan
AYSUN- 15 puan
AYŞENUR- 14 puan
ESİN- 7 puan
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