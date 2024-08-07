Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ağustos puan durumu...

Çeyrek altının sahibi belli oldu

GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi bugün de Damla oldu.

DAMLA- 17 puan

AYSUN- 15 puan

AYŞENUR- 14 puan

ESİN- 7 puan