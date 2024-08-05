Gelinim Mutfakta 5 Ağustos 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunun ilk bölümü 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlandı. Yeni sezonun heyecan dolu başlangıcında gelinler Damla, Ayşenur, Esin ve Aysun kıyasıya bir rekabete girdi. Bu hafta, Damla ve Esin yarışmaya eksi 2 puanla başladı. Çeyrek altının sahibi ise tadım, puan ve yorumlamanın ardından oldu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi