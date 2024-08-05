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Gelinim Mutfakta 5 Ağustos 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 17:19
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Gelinim Mutfakta 5 Ağustos 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonu bugün itibarıyla başladı. Yeni sezonda programın sunuculuğunu ünlü şarkıcı Aslı Hünel, üstleniyor. Yarışmada günün birincisi çeyrek altınların sahibi olurken, haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 5 Ağustos Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Programın sıkı takipçileri günün puan durumunu ve çeyrek altını kimin kazandığını araştırıyor. İşte günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunun ilk bölümü 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlandı. Yeni sezonun heyecan dolu başlangıcında gelinler Damla, Ayşenur, Esin ve Aysun kıyasıya bir rekabete girdi. Bu hafta, Damla ve Esin yarışmaya eksi 2 puanla başladı. Çeyrek altının sahibi ise tadım, puan ve yorumlamanın ardından oldu.

Gelinim Mutfakta günün birincisiGelinim Mutfakta günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

-DAMLA- 17

-AYŞENUR- 14

-AYSUN- 11

-ESİN- 9

Gelinim Mutfakta günün puan durumuGelinim Mutfakta günün puan durumu

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