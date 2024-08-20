ATV Esra Erol’da ne zaman başlayacak? Esra Erol yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte yayın tarihine ilişkin son gelişmeler...

Esra Erol, iş insanı Ali Özbir ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Başarılı sunucu, hem televizyon kariyerindeki başarısı hem de ailesine olan bağlılığı ile tanınmaktadır.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Esra Erol, yine birbirinden farklı olaylarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Programın sevenleri, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.