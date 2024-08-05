Aslı Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti?
Gelinim Mutfakta'nın 7.sezonu bugün başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen programın sunuculuğunu artık Aslı Hünel yapacak. Nursel Ergin'in yerine gelen Aslı Hünel'in hayatı da merak edilip, araştırılmaya başladı. İzleyiciler, "Aslı Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu bugün başladı. Programın eski sunucusu Nursel Ergin'in olmadığını görenler, "Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti?" sorusuna yanıt arıyor.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NEDEN DEĞİŞTİ?
Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonda sunuculuğunu Aslı Hünel üstlenecek.
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13:00'te yayınlanıyor.
ASLI HÜNEL KİMDİR?
4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden 14 Haziran 2024 tarihine kadar Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmiştir.
Ağustos 2024'ten itibaren Kanal D'de, 6 sezondur yayımlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olmuştur.
Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. 12 Nisan 2018 tarihinde iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.
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