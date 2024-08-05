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atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte ilk tanıtım...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 11:45 Güncelleme: 05.08.2024 11:57
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atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte ilk tanıtım...

atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi ‘Karadut’tan ilk görüntüler yayınlandı. Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor! Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Karadut', yeni sezonda izleyicilerle buluşacak. Dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Karadut yeni sezonda atv'de!Karadut yeni sezonda atv'de!

'Karadut' herkesi etkisi altına alacak

Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı.

Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

atv'nin yeni dizisiatv'nin yeni dizisi

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Oyuncu kadrosuOyuncu kadrosu

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.

Karadut dizisiKaradut dizisi

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