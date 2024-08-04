Heyecanla beklenen ‘Bir Gece Masalı’ ATV'de başlıyor! Jenerik müziği yayınlandı
Atv’in yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımına NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv’de seyirciyle buluşacak dizinin jenerik müziği; “Sevda Koydum Adını” ise şimdiden büyük beğeni topladı.
Beste ve düzenlemesi Alp Yenier'e ait olan parçayı sevilen ses Simge Sağın seslendirdi. Dizinin atmosferini ve ruhunu başarı ile anlatan parça övgü dolu yorumlar aldı.
Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
- 1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!
- Klozetinizi parlatacak en basit yöntem: 2 malzemeyi karıştırmak yeterli...
- IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
- Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
- KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor