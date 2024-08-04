Heyecanla beklenen ‘Bir Gece Masalı’ ATV’de başlıyor! Jenerik müziği yayınlandı

Beste ve düzenlemesi Alp Yenier'e ait olan parçayı sevilen ses Simge Sağın seslendirdi. Dizinin atmosferini ve ruhunu başarı ile anlatan parça övgü dolu yorumlar aldı.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.