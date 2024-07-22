Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu kim? Nursel Ergin’in yerine bakın kim geldi...

"Gelinim Mutfakta" programının 7. sezonu için yayınlanan son tanıtım filmi, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle tanıtım filminde yüzü gösterilmeyen ve yeni sezon için sunuculuk yapacak kişinin kim olduğu sorusunu beraberinde getirdi. İşte tanıtım filminde yüzünü göstermedikleri o isim...

Gelinim Mutfakta 7.sezon yakında!