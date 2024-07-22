Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Nursel Ergin'in yerine bakın kim geldi...
Geçmiş dönemde Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın gibi ünlü isimlerin sunuculuğunu üstlendiği program, son olarak Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara geliyordu. Sezon finaline giren yarışmanın geçtiğimiz gün yayınlanan 7. sezon fragmanında Nursel Ergin'in yer almaması izleyicileri merak ettirdi. İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu...
"Gelinim Mutfakta" programının 7. sezonu için yayınlanan son tanıtım filmi, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle tanıtım filminde yüzü gösterilmeyen ve yeni sezon için sunuculuk yapacak kişinin kim olduğu sorusunu beraberinde getirdi. İşte tanıtım filminde yüzünü göstermedikleri o isim...
SUNUCU DEĞİŞİKLİĞİ
Gelinim Mutfakta geçtiğimiz hafta 50 altın bilezikle sezon finali yapmıştı. Programın yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte, sunucu değişikliği haberleri gündeme geldi. Tanıtım filminde yüzü gizli tutulan ve kırmızı tuvaletiyle dikkat çeken yeni sunucunun kim olacağı merak konusu oldu.
Yeni sunucunun Demet Akalın ya da Aslı Hünel'in olacağı konuşuluyordu. Sanatçı Aslı Hünel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları doğruladı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Gelinim Mutfakta 7. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Gelinim Mutfakta çok yakında başlayacak ancak henüz kesin tarih belli olmadı.
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