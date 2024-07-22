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Ailece milyonlar kazanabileceğiniz tek yarışma! 'Milyoner Aile' yeni bölümüyle atv'de!

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 14:30
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Ailece milyonlar kazanabileceğiniz tek yarışma! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 23 Temmuz Salı akşamı 3. bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Milyoner Aile atv'de! Milyoner Aile atv'de!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak!

Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor...

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor...Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında da kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak, programa veda ediyorlar!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

3.bölümde yarışan aileler:

TEKİRDAĞ'dan MERTGENÇ AİLESİ

Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Ezgi Türkoğlu, Batın Taha Mertgenç.

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışmaAilece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma

SAKARYA'dan ERGİN AİLESİ

Ömer Ergin, Ramazan Okka, Emre Okka, Asuman Çınar.

Milyoner AileMilyoner Aile

KIRŞEHİR'den ESER AİLESİ

Aysun Eser, Yusuf Eser, Hira Nur Eser, Zişan Eser.

İZMİR'den YAKAK AİLESİ

Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz

Milyoner Aile yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv'de!

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