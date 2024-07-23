Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı "Milyoner Aile" yeni bölümüyle atv'de!
Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma “Milyoner Aile” Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 23 Temmuz Salı akşamı 3. bölümüyle saat 20.00’de ekranlara geliyor.
Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak!
Milyoner Aile'de,15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor... Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor...Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında da kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak, programa veda ediyorlar!
Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!
3. BÖLÜMDE YARIŞAN AİLELER
TEKİRDAĞ'dan MERTGENÇ AİLESİ
Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Ezgi Türkoğlu, Batın Taha Mertgenç
SAKARYA'dan ERGİN AİLESİ
Ömer Ergin, Ramazan Okka, Emre Okka, Asuman Çınar
KIRŞEHİR'den ESER AİLESİ
Aysun Eser, Yusuf Eser, Hira Nur Eser, Zişan Eser
İZMİR'den YAKAK AİLESİ
Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz
Milyoner Aile yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv'de!
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