Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Alan bu akşam 6. bölümüyle atv’de...

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.