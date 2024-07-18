Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Alan bu akşam 6. bölümüyle atv’de...
Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!
Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.
Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!
Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 18 Temmuz Perşembe akşamı 6. Bölümüyle ekranlara geliyor.
Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.
Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.. Alan, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni bölümüyle atv'de!
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