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Heyecan devam ediyor! 'Milyoner Aile' yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 10:39
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Heyecan devam ediyor! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla bu akşam 2. bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz tek yarışma Milyoner Aile 2. bölümü ile bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak. İşte yarışma hakkında merak edilenler...

Milyoner Aile'de heyecan devam ediyorMilyoner Aile'de heyecan devam ediyor

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

Milyoner Aile'de heyecan devam ediyorMilyoner Aile'de heyecan devam ediyor

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar!

Milyoner Aile'de heyecan devam ediyorMilyoner Aile'de heyecan devam ediyor

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

İlk bölümde yarışan aileler:

Tekirdağ'dan Mertgenç Ailesi

Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Zümra Mertgenç, Batın Taha Mertgenç

Sakarya'dan katılan Ergin Ailesi

Ömer Ergin, Sena Okka, Emre Okka, Asuman Çınar

Milyoner Aile'de heyecan devam ediyorMilyoner Aile'de heyecan devam ediyor

İstanbul'dan Yerinmez Ailesi

İlker Yerinmez, Beril Yerinmez, Vildan Yaman, Emiray Yaman

İzmir'den Yakak Ailesi

Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz

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