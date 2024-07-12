atv’den hat-trick! Göz kamaştıran yıldızlarla yarışma zamanı atv’de! Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan...

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Her Pazar 20.00

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Her Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.